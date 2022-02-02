Катерина Ковальчук вышла в свет с новым спутником на фоне слухов о расставании с Гариком Харламовым

Вчера в столице состоялась премьера комедийного фильма “Непослушник” с Виктором Хориняком и Аглаей Тарасовой в главных ролях. Закрытый показ посетили десятки звезд шоу-бизнеса, в том числе актриса театра и кино Катерина Ковальчук. 28-летняя актриса появилась на красной ковровой дорожке в компании коллеги по цеху – звезды фильма “Кухня. Война за отель” и артиста “Гоголь-центра” Владислава Ценева. Это в очередной раз подогрело слухи о расставании Ковальчук с комиком Гариком Харламовым, которые возникли пару недель назад. Тогда Катерина улетела в отпуск к морю одна, а интернет-пользователи заметили, что девушка отписалась от комика в Instagram. Сам же Гарик сейчас лежит в больнице со свиным гриппом, который предположительно подхватил на корпоративе в Сочи.

Впрочем, говорить о том, что Владислав – новый бойфренд Катерины, рано. На премьере фильма “День слепого Валентина” она появилась вместе с актером Павлом Рассомахиным. Правда, выяснилось, что Катерина и Павел давно знакомы: они вместе работали над сериалом “Гусар” для ТНТ, где Ковальчук и встретила Харламова. Также Рассомахин играл в проектах СТС “Кухня” и “Отель Элеон”.

К тому же в ноябре Владислав Ценев опубликовал в Instagram романтичное селфи с актрисой Полиной Гальченко, а около часа назад выложил сторис с Катериной Ковальчук со следующей шутливой подписью:

Спутник на выход. Дорого.

Владислав Ценев и Катерина Ковальчук Катерина Ковальчук Владислав Ценев и Полина Гальченко

Напомним, о романе 28-летней Катерины Ковальчук и 40-летнего Гарика Харламова заговорили около года назад. За все это время актеры ни разу не прокомментировали свои отношения и лишь изредка рука об руку выходили в свет. В середине декабря их видели на премьере четвертой “Матрицы”, а впервые они появились на публике в качестве пары в сентябре на открытии закусочной Харламова.

Ранее Харламов был женат на актрисе Кристине Асмус – супруги развелись в 2020-м после нескольких лет брака, но продолжают совместно воспитывать дочь Анастасию.