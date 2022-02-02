Ростех испытал «сердце» двигателя для SSJ-NEW 12-километровой высотой

02.02.2022, 13:50, Новости

Теги: SSJ-100, ОДК, Промышленность, Технологии

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха успешно провела первый этап сертификационных испытаний газогенератора авиационного двигателя ПД-8 для регионального лайнера SSJ-NEW.

На уникальном стенде, не имеющем аналогов в России, были сымитированы условия, характерные для работы двигателя на высоте до 12 километров.

Газогенератор, который называют «сердцем» авиационного двигателя, состоит из компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления – именно эта часть приводит силовую установку в движение. Испытания на высотном стенде прошли в ЦИАМ имени П. И. Баранова (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») и подтвердили расчетную тепловую модель компрессора.

– Работа над новейшим российским авиадвигателем ПД-8 достигла одного из важнейших этапов – сертификационных испытаний газогенератора. Имитация работы в условиях высоты до 12 тысяч метров позволит в дальнейшем наиболее точно рассчитать характеристики прочности узлов компрессора высокого давления. «Сердцу» ПД-8 предстоит пройти еще несколько этапов сертификационных испытаний, которые продлятся до марта 2023 года. Они будут вестись параллельно с испытаниями опытного образца силовой установки, первые запуски которого намечены уже на март текущего года, – сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-NEW, создается с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий, в том числе 3D-печати. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.