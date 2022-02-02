Мал альянс, да дорог

Официальное объявление о создании стратегического союза между Украиной, Великобританией и Польшей произойдет на следующей неделе.



Митинг в знак благодарности иностранным государствам за поставки Украине оружия и международную поддержку на Майдане Незалежности в Киеве, 30 января 2022 года. Фото: STR / NurPhoto via Getty Images

В первый день февраля президент Зеленский «достал чернил» и… прямо на трибуне Рады подписал указ об укреплении обороноспособности Украины — в развитие предыдущего указа «Об основах национального сопротивления».

Цель нового указа — сделать украинскую армию профессиональной и более численной (на протяжении ближайших трех лет Вооруженные силы Украины должны вырасти на 100 тысяч человек, то есть на дополнительные 20 бригад). Увеличится срок действия контрактов, а денежное довольствие военных будет не ниже трех минимальных зарплат, уже в разработке концепция жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей. При этом глава государства заметил: указ подготовлен не потому, что «скоро война», а для того чтобы был мир.

Именно ради мира, сказал Зеленский, выступая перед депутатами, «мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Великобританией и Польшей».

О возможном «тройственном союзе» украинские аналитики заговорили примерно месяц назад. Перспективы членства страны в НАТО похожи на приоткрытую дверь, которую можно считать и полузакрытой — все дело в точке, откуда смотришь. А интерес Лондона к Киеву в последнее время выражался не только в сочувствии. Именно Великобритания, когда наращивание Россией группировок войск возле украинской границы стало восприниматься как недвусмысленная подготовка к вторжению чуть не по всей линии кордона Украины с РФ и Беларусью, поставила Киеву 2000 легких переносных противотанковых ракет NLAW и прислала 30 инструкторов для обучения стрельбе таким оружием следующего поколения. Британский министр обороны Бен Уоллес пояснил в парламенте о намерении увеличить военную помощь Украине.

Украинский военнослужащий держит переносную противотанковую ракету NLAW, предоставленную в рамках помощи ВС Украины правительством Великобритании. Фото: Gaelle Girbes / Getty Images

«Позвольте мне прояснить: наша поддержка предназначена для ближнего действия и обороны, она не является стратегическим оружием и не представляет угрозы для России, — приводит ВВС слова Бена Уоллеса. — Системы должны использоваться в целях самообороны, и британский персонал, проводящий начальную подготовку, вернется домой после ее завершения».

В интервью Daily Mail министр развил тезис о том, что поддержка не ограничится только ракетами. «Я ничего не исключаю в рамках помощи Украине в обеспечении самообороны. Великобритания полна решимости поддерживать Украину, ее суверенитет и наши взаимные интересы. Мы помогаем ей наращивать обороноспособность уже восемь лет (с начала вооруженного конфликта в Донбассе. — Ред.) и решили увеличить эту помощь в связи с российской агрессией. Британия всегда поддерживает своих союзников».

Киев отреагировал благодарно — привел Великобританию в пример другим европейским странам.

В конце прошлого года президент Зеленский сказал о том, что Лондон выделяет Украине дополнительно млрд фунтов стерлингов. Таким образом, объем финансовой помощи вырастет до 3,5 миллиарда фунтов стерлингов. А вот военные подразделения сюда направлять не станут, — слова министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс цитирует информационное агентство УНИАН. Зато стало известно: 1 февраля в Киеве ждут премьер-министра Бориса Джонсона, и его визит не случайно совпадает по срокам с визитом польского премьера Матеуша Моравецкого.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (справа) и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (слева) на пресс-конференции после встречи в Киеве, 1 февраля 2022 года. Фото: EPA-EFE

Польша с момента восстановления государственной независимости Украины и до сих пор остается среди самых близких стран-партнеров, которые теперь, по ассоциации со Второй мировой, Киев называет союзниками. Кстати, депутаты Рады, приветствуя европейских союзников, США и Канаду, развернули в зале заседаний их государственные флаги.

Перед визитом к союзникам Моравецкий дал в Варшаве брифинг, где, как передает государственное агентство «Укринформ», сказал: «…Солидарности недостаточно. Сейчас слова нужно превращать в действия. По этой и другим причинам, связанным с очень опасной военной ситуацией, которая, к сожалению, там сложилась, мы тоже готовы передать оборонное оружие». И уточнил по просьбе журналистов: это могут быть десятки тысяч боеприпасов, ПЗРК и дроны разного типа, конкретнее он сориентируется на месте, в чем нуждается ВСУ, чтобы иметь возможность отражать удар.

А еще Моравецкий сказал: «Я верю, что Москва опомнится и не начнет новую войну в Европе. Но если окажется иначе, двери в Польшу будут открыты…

Сейчас мы не рассматриваем возможный наплыв беженцев из Украины как угрозу. Их принятие и оказание помощи в случае конфликта мы рассматриваем как очевидное».

Планы создания нового альянса уже подтвердил представителям медиа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Хоть и заметил: ему, мол, стало немного обидно, когда первые комментаторы приписали инициативу «нашим партнерам»: «С идеей выступила именно украинская сторона в октябре прошлого года… Этот формат — часть стратегии наших малых альянсов как активной внешней политики. Основное внимание им уделено и в Стратегии внешнеполитической деятельности. Напомню суть документа: мы не можем ждать безопасности и процветания когда-то в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нам нужны уже сегодня», — сказал Кулеба. В последнее время власть работает над созданием пояса безопасности для Украины. Например, усиливает так называемую Балто-Черноморскую ось Люблинским треугольником (альянсом с Польшей и Литвой), ассоциированным трио с Грузией и Молдовой и квадригой с Турцией. (Еще летом Дмитрий Кулеба подробно рассказывал об усилиях Украины в регионе Центральной Европы, подчеркивая: Киев постепенно решает накопившиеся проблемные вопросы с соседями. Есть прогресс во взаимоотношениях с Румынией и Венгрией, на подъеме — со Словакией.)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: EPA-EFE

По словам министра, новые форматы не следует воспринимать с привязкой к локальной географии. Это объединения стран, которые разделяют общие принципы, хотят развивать торговлю, укреплять безопасность и понимают, что реалистическая оценка угроз в современном мире требует более плотного сотрудничества. Цитирую: «Объединив своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и региона в целом».

Дмитрий Кулеба заключил: планировалось, что первое официальное объявление о создании альянса «Украина — Великобритания — Польша» сделают 1 февраля министры иностранных дел трех стран в рамках визита в Киев не только Бориса Джонсона, но и главы Форин-офиса Лиз Трасс. «К сожалению, наша коллега заболела ковидом, и объявление переносится на более поздний срок. Наши команды пока не будут сидеть без дела, а продолжат оттачивать детали формата сотрудничества», — сказал украинский глава внешнеполитического ведомства. Уже известно, что Лиз Трасс прилетит в Украину на следующей неделе.

Матеуш Моравецкий провел совместным брифинг с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. Главный месседж союзника: «…Мы хлопочем о помощи Украине в странах ЕС, в НАТО. Но Польша также сама в меру возможностей готова предоставлять помощь Украине в газовой сфере, в обороноспособности, в стабилизации экономики, а также в гуманитарных вопросах, что мы и делаем».

Когда я передаю эту заметку, Борис Джонсон проводит встречу с Владимиром Зеленским. Известно также, что в Украину летит глава правительства Нидерландов Марк Рютте. Украинские медиа, впрочем, отмечают: союзник Джонсон увяз во внутреннем скандале. Британские издания сейчас жестко критикуют его, в том числе — за несостоявшийся телефонный звонок Путину. Хотя премьер накануне визита в Киев намеревался призвать Кремль «отойти от пропасти» и пойти на деэскалацию вокруг Украины.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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