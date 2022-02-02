Запросто скроют лишнее: лучшие модели джинсов с “эффектом плоского живота”, которые подходят всем

Плоский живот – мечта многих женщин. Всего за мгновение можно добиться такого эффекта, если подобрать правильную одежду. Не придется сидеть на диете и изматывать себя тренировками. Всего лишь нужно надеть джинсы, делающие живот незаметным. Как бы мода ни менялась, если вы правильно подберете такую модель, она останется с вами навсегда. Она не только замаскирует живот, но поможет стать визуально выше и стройнее. Итак, лучшие модели джинсов с эффектом плоского живота.

Расклешенные черные джинсы

Расклешенные джинсы хорошо скрывают живот, особенно если у них завышенная талия. Благодаря высокой посадке они зрительно сужают и удлиняют силуэт, а широкий низ штанин переключает внимание от области живота на себя, делая ее более незаметной.

Свободные прямые джинсы с высокой посадкой

Еще одна модель с завышенной талией и прямыми штанинами только подтверждает правило: если посадка высокая и джинсы не облегают ноги, то фигура значительно улучшается. Если завершить образ обувью на каблуках, эффект стройности и более вытянутого силуэта только усилится, визуально исчезнет несколько килограммов.

Прямые высокие джинсы

Это классические прямые брюки. Они подходят женщинам с любым типом телосложения, но особенно хорошо смотрятся на фигуре «песочные часы». Эта модель с завышенной талией хорошо маскирует живот.

Скульптурные джинсы с высокой посадкой

Эластичные ткани также обладают мощным эффектом уменьшения размера. Обычно они легче джинсовой ткани, поэтому смотрятся менее объемными. С другой стороны, если сделать ставку на модель с высокой талией, пятью карманами, застежкой-молнией спереди и металлической пуговицей, это ощущение усилится.

Джинсы mom slim

Узкие джинсы из эластичной ткани точно не разочаруют, если требуется уменьшить объем в области живота. Эта модель с высокой талией, пятью карманами, застежкой на молнию и металлической пуговицей спереди идеально подходит для этого. Они могут быть выполнены в разных цветовых решениях, поэтому всегда есть возможность выбрать тот оттенок, который лучше всего подходит.

Джинсы bootcut с высокой талией

Как и в случае с джинсами mom slim, эта модель переносит все внимание на ботинки, отсюда и ее название – bootcut. Живот в такой модели практически незаметен. Благодаря более короткой длине штанин и потертому краю, удается еще больше отвлечь внимание от живота.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Джинсы в стиле бохо

Эти джинсы в стиле бохо визуально уменьшают живот на несколько сантиметров. Если присмотреться, то можно увидеть, что единственная часть штанов, которая прилегает к телу, – это пояс. Он делает талию более тонкой, при этом остальная часть кажется шире.

Высокие джинсы

Ничто не может сравниться с высокими джинсами, если требуется сделать область живота более плоской и отлично выглядеть. Эта модель с завышенной талией, очень узкими штанинами и застежкой на молнию моделирует талию, ягодицы и бедра, сохраняя при этом форму брюк.

Скинни с высокой посадкой

Джинсы-скинни с высокой посадкой — это верный способ визуально уменьшить бедра на несколько сантиметров. Но есть у них еще две детали, которые дают эффект плоского живота – это темный цвет и треугольная кокетка.