Мнение: Путин не хочет воевать с НАТО

Президент России Владимир Путин принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. После встречи состоялась пресс-конференция, на которой Путин заявил, что Россия не хочет воевать с НАТО. Если быть совсем точным, Путин не сказал, что Россия не хочет воевать с НАТО, Путин, скорее, задал риторический вопрос: «Нам что, воевать с блоком НАТО?».

Дословно: Представим себе, что Украина является членом НАТО: напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и в Румынии – кто помешает-то – и начинает операции в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет» (отсюда).

Странный вопрос. Путину доложили, что Украина собирается напасть на Крым? Мол, так написано в украинских документах? А Путин верит всему, что написано на Украине?

Фотографии отсюда

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