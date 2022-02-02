“Лучший момент”, “Кирпичный сортир”. 63-летняя Мадонна снялась, сидя на унитазе

На некоторых фото Мадонна запечатлена сидящей на унитазе с распечатками, собранными в папку. Она показала на одном из листов свой диалог с журналистом.

“– Меня зовут Мадонна.

– Конечно. Итак, вы родились в Бей-Сити, Мичиган? Вы когда-нибудь представляли, через тысячу лет, что будете…” – дальше текст обрывается.

“Делаю свою лучшую работу в ванной”, – написала Мадонна.

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Публикация от Madonna (@madonna)

“Лучший момент”, – отметила подписчица mimmo.tesone.

“Кирпичный сортир”, – написала nickymichaelides.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии “Грэмми”.

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