Аэропорт Праги не будет объявлять рейсы в Украину на русском языке

Он рассказал, что в аэропорту объявление о посадке на рейсы в Украину звучали на чешском, английском и русском языках. Украинское посольство давно добивалось исключить русский из этого перечня.

Аэропорт объяснял, что делает дублирование по просьбе авиакомпаний и из заботы о транзитных пассажирах.

“Первый аргумент свидетельствует о недооценке авиакомпаниями граждан Украины, которые, как и граждане других стран, способны понять базовые объявления о начале посадки – на чешском и английском языках. Второй аргумент вообще звучит странно, потому что российские граждане транзитом через Украину, как правило, не летают, поскольку авиасообщение между Украиной и страной-агрессором уже давно отсутствует”, – отметил посол.

Недавно посольство получило письмо от аэропорта, в котором указано, что с 1 февраля все объявления на рейсы в Украину будут звучать только на чешском и английском языках.

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Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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