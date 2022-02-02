 

Аэропорт Праги не будет объявлять рейсы в Украину на русском языке

02.02.2022, 13:24, Новости дня
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Он рассказал, что в аэропорту объявление о посадке на рейсы в Украину звучали на чешском, английском и русском языках. Украинское посольство давно добивалось исключить русский из этого перечня.

Аэропорт объяснял, что делает дублирование по просьбе авиакомпаний и из заботы о транзитных пассажирах.

“Первый аргумент свидетельствует о недооценке авиакомпаниями граждан Украины, которые, как и граждане других стран, способны понять базовые объявления о начале посадки – на чешском и английском языках. Второй аргумент вообще звучит странно, потому что российские граждане транзитом через Украину, как правило, не летают, поскольку авиасообщение между Украиной и страной-агрессором уже давно отсутствует”, – отметил посол.

Недавно посольство получило письмо от аэропорта, в котором указано, что с 1 февраля все объявления на рейсы в Украину будут звучать только на чешском и английском языках.

https://www.facebook.com/yevhen.perebyinis/posts/1169680763568136


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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