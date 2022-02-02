Что купить для перманентного макияжа

Залогом красивого перманентного макияжа является правильно подобранные материалы и качественные инструменты. По этой причине мастера уделяют особое внимание изучению всех параметров и характеристики необходимого для работы товара. Приобрести все для перманентного макияжа лучше всего в одном магазине. Таким является проверенный многими мастерами сайт pmpro.com.ua.

Что потребуется мастеру

Для выполнения своей работы специалисты по перманенту должны иметь в своем арсенале следующие инструменты:

машинка для татуажа. Аппарат может иметь высокую мощность, дополняется блоком питания, специальной педалью. Оптимально брать достаточно мощную модель, которая позволит справиться даже с очень плотной кожей;

ручка-манипула. Устройство понадобится мастерам, которые наносят перманентный макияж ручной техникой, путем создания микронадрезов, через которые вводится краситель. Манипула нужна ля того, чтобы надежно закрепить и держать иглу или модуль;

иглы. Они бывают разной толщины, длины, заточки. Выделяют различные по конфигурации модели. При этом одни иглы используются для создания четкого контура и прорисовки тончайших штрихов, а другие — заливки цвета и растушевки. Одноразовые картриджи считаются более безопасными для использования, так как их не нужно стерилизовать, а после работы просто утилизируются. К плюсам таких картриджей является постоянная острота иглы, отсутствие вибрации благодаря специальной пружины. Также имеется защитная мембрана, которая не дает пигменту вновь попасть в машинку;

анестезия. Для уменьшения болевых ощущений мастера часто используют обезболивающие средства. Они могут отличаться по способу введения: в виде уколов (инъекции с растворами), в качестве аппликаций (крем или гель). Анестезия бывает первичной, когда средство наносится перед тем, как начнется нарушаться целостность кожного покрова, а также вторичной — используется для продления действия первичного вещества. Некоторые препараты содержат дополнительные компоненты, способствующие уменьшению кровотечения, быстрому заживлению тканей;

заживляющие средства, используемые для ухода за травмированным кожным покровом;

одноразовые перчатки и шапочки, а также защитные чехлы для инструмента;

карандаши и маркеры для прорисовки формы бровей, губ и т. д.;

обеззараживающие препараты для обработки инструментов и кожи.

Также могут понадобиться и другие рассходники, которые могут существенно облегчить процесс нанесения перманентного макияжа.

Как выбрать пигменты

При выборе красителей для перманента нужно особое внимание уделить изучению состава, так как наличие токсичных и не совсем безопасных компонентов может негативно отразиться на здоровье клиента. Большинство китайских компаний грешат плохим качеством и составом, а также нарушениями норм процентного содержания отдельных опасных элементов. Поэтому доверием опытных мастеров чаще всего пользуются продукты от европейских и американских компаний. Важно учитывать при покупке такие параметры, как: