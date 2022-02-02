 

Джигурда поддержал Волочкову после расставания с очередным возлюбленным

02.02.2022, 13:20, Разное
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Эпатажный актер Никита Джигурда поддержал свою подругу Анастасию Волочкову после ее расставания с очередным возлюбленным. В Instagram он поделился архивным видео с балериной.
Никита Джигурда и Анастасия Волочкова давно дружат. Актер часто приходит в гости к знаменитости. В последнее время имя Анастасии Волочковой снова фигурирует в скандалах. Она рассталась со своим возлюбленным Сергеем после месяца отношений. Балерина встретила с ним Новый год и отдохнула на Мальдивах. После возвращения из отпуска пара рассталась.

Волочкова не скрывает, что очень тяжело переживает разрыв с Сергеем Кузнецовым. Знакомство пары состоялась на проекте «Давай поженимся!». После того, как балерина объявила о расставании с возлюбленным, она получила много критики. Ее решил поддержать Никита Джигурда. В своем профиле актер поделился архивным видео, сделанным на совместной фотосессии с Анастасией Волочковой. На ролике балерина показывает свой фирменный шпагат, а Джигурда пытается за ней повторить, пишет портал Newinform.

«Что бы ни делала Анастасия Волочкова, я всегда буду на стороне богини, ибо сбивающую в кровь свои босые ноги богиню Волочкову любят Боги», написал артист.

К слову, инициатором расставания стала не Волочкова, а ее избранник. Позже балерина заявила, что разочаровалась в нем, пишет портал Nation News.



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