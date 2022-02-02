 

Политолог: Встреча Путина с Орбаном обнулила попытки Запада бойкотировать Россию

02.02.2022, 13:14, Новости дня
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«Венгерский премьер визитом в Москву показал, что он игнорирует призывы политиков из США и Евросоюза сделать Россию изгоем», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Ярошенко. Ранее Виктор Орбан на встрече с Владимиром Путиным выступил за развитие диалога РФ и Запада.

«Орбан – один из видных представителей западных политиков, президент страны-члена НАТО и Евросоюза, приезжает в Москву, чтобы обсудить стратегически направления развития отношений с Россией», – отметил политический консультант, член Экспертного клуба «Дигория» Алексей Ярошенко.

Аналитик подчеркнул: Орбан открыто ведет диалог с Москвой по энергетической безопасности и борьбе с пандемией. «Не случайно Будапешт признал сертификат о вакцинации «Спутником V», несмотря на противоположную позицию США и Евросоюза. Это, кстати, показывает, что «коллективный Запад» не монолитен по отношению к России. Во-вторых, мы видим провал всех попыток Запада сделать из РФ изгоя и бойкотировать Москву», – отметил собеседник.

Ярошенко напомнил, что РФ выполняет все свои обязательства как в сфере безопасности, так и по другим направлениям. Это принципиальный вопрос, учитывая, что нарушение договоров Западом подрывает доверие российской стороны и усложняет международную обстановку, добавил эксперт.

«В США и ЕС многие понимают, что попытка ввести Россию в изоляцию наносит ущерб их собственным интересам, поэтому здравомыслящие западные политики не отказываются от намерения сотрудничать с Москвой «в долгую», – указал политолог.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Будапешт заинтересован в снижении напряжения и готов сделать все возможное для предотвращения новой холодной войны, выступая за диалог между Западом и Москвой.

По словам главы венгерского правительства, он проинформировал своего собеседника о том, что «в Европейском союзе нет ни одного руководителя, который хотел бы развязать конфликт с Россией», сообщает ТАСС.

В ходе самой беседы Путин заявил, что он проинформировал Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.

Встреча Путина и Орбана прошла во вторник в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.



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