 

В Кремле не стали комментировать публикацию в СМИ ответов США и НАТО по безопасности

02.02.2022, 13:14, Новости дня
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В Кремле видели публикацию в испанской газете El Pais с ответами США и НАТО на российские предложения по безопасности, но предпочитают их не комментировать, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Москва ничего не обнародовала, в Кремле публикацию не комментируют, «это вам нужно обращаться в El Pais или к испанскому руководству, я не знаю, но, по крайней мере, не к нам», передает ТАСС.

«Мы, конечно, видели эту публикацию. И не забывайте, что вчера президент дал общую концептуальную оценку полученным ответам в той части, которая касается принципиально важных вопросов для России», – добавил он.

Представитель Кремля добавил, что нового контакта президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в планах нет.

«Всегда хорошо, когда президенты говорят друг с другом, это всегда хороший импульс для двусторонних отношений. Но они говорят, когда считают это целесообразным», – отметил он.

По словам Пескова, пока нет понимания и о новом раунде российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, в том числе между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais.

Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.

МИД не стал комментировать публикацию.



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