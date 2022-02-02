 

Кличко подал документы для вступления в бригаду территориальной обороны Киева

02.02.2022, 13:14, Новости дня
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Боксер Владимир Кличко собрался вступить в бригаду территориальной обороны Киева, сообщил его брат, мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Брат подал заявление и документы – присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева», – написал градоначальник в Telegram. 

Он лично приехал в центр рекрутинга резервистов и проверил, как идет работа по подготовке подразделений ополчения.

Свое сообщение Виталий Кличко сопроводил фотографией, на которой видно, как его брат подает документы.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени. 

Напомним, 1 января 2022 года на основании закона «Об основах национального сопротивления» Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. Командующим Силами терробороны был назначен генерал Юрий Галушкин. Формирование СТО Украины планируется завершить к 15 февраля. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу. 14 января в Раде сообщили о решении выдать Силам территориальной обороны Украины оружие.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.



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