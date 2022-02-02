Ксения Собчак и Максим Виторган ответили на слова Сергея Шнурова об их сыне: “Дядя Шнурик, ты дурак?”

Сергей Шнуров и его группировка “Ленинград” презентовали вчера новую песню и клип на нее под названием “Шмарафон”, в котором снялась новая солистка Зоя. Композицию Шнур посвятил Ксении Собчак, ее марафону и не только. В тексте песни Шнуров – по традиции, нецензурно – намекает и на вину Собчак в прошлогоднем ДТП под Сочи со смертельным исходом, и на неверность Ксении в браке с Максимом Виторганом. Более того, фронтмен “Ленинграда” указывает на Сергея Капкова как на предполагаемого биологического отца сына Собчак – пятилетнего Платона.

И ничего такого –

Наставлены рога.

Похож ведь на Капкова,

А нянчит Виторган.

И крабы – это мило.

Подумаешь, дала?

Подумаешь, убила?

Спешила ж по делам, – поется в песне.

Зоя в клипе “Шмарафон”

Ксения Собчак оперативно отреагировала на песню бывшего друга. Она обратилась к Шнурову на своей странице в Instagram, призвав его остановиться в распространении фейковой информации.

Сережа, милый старый хрен, молодость не вернешь, и со стареющего тела папилломы не выведешь, но дар еще можно постараться возродить. Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура. Талант вернется, уверена! Конечно ты не Боуи, не Мэнсон, даже не Лепс. Но черт возьми, ты — Шнур! Это тоже марка! Так что или заткнись уже, или делай что-то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо, как Шнур. А пока ты не Шнур, а шнуровка. А этот пост считай не ответом – много чести – а копейками, брошенными опустившемуся питерскому алкашу. Может эти копейки немного помогут тебе за счет траффика моего имени подсосать немного хайпа, – написал телеведущая.

Бывший муж Ксении Собчак, актер и режиссер Максим Виторган, с которым телеведущая официально развелась два года назад, также высказался по поводу новой песни Шнурова. Максим записал видео-обращение старинному приятелю и обнародовал его в своем Instagram-блоге:

Шнуров, ты реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа мой или нет? Ты серьезно, чувак? Мы с тобой знакомы 20 лет или около того, я видел тебя в разных состояниях. Помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак, потому что там было много потенциальных покупателей твоего марафона под названием “Ленинград — лучший корпоратив”. Бывает, я все понимаю. Ксюша сказала, ты ответил, ты сказал — ответила она. Ты же был хулиганом нашего времени, ты во что выродился вообще? Постарайся стареть хоть с достоинством… Мальчик Платон из Москвы тебя спрашивает: “Дядя Шнурик, ты дурак?”— сказал Максим Виторган.

Ксения Собчак и Максим Виторган на дне рождения сына, ноябрь 2021 год

Напомним, что Ксения Собчак и Максим Виторган тайно поженились 1 февраля 2013 года. Три года спустя на конкурсе “Новая волна” в Сочи Ксения подтвердила, что ждет ребенка. Незадолго до родов Собчак снялась обнаженной для глянцевого журнала, чтобы, как она объяснила, иметь памятную фотосессию об этом периоде жизни. 18 ноября 2016 года Ксения и Максим стали родителями. В 2019-м супруги развелись, и каждый из них нашел свое счастье: Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а Максим Виторган встречается с актрисой Нино Нинидзе. Бывшим супругам удалось сохранить добрые отношения и общего сына они воспитывают вместе.

Автор скандальной песни Сергей Шнуров сейчас женат на Ольге Абрамовой, и, по сообщениям ряда СМИ, пара сейчас в ожидании второго общего ребенка.

Сергей Шнуров с четвертой женой Ольгой Абрамовой