«Эхо Москвы» призвало Владимира Путина отреагировать на угрозы Кадырова

…в адрес «Новой газеты» и «Дождя».

Редакция «Эха Москвы» призвала президента РФ Владимира Путина отреагировать на угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов «Новой газеты» и телеканала «Дождь»*. Заявление опубликовал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«ЭХО МОСКВЫ»:

В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег из Новой газеты и телеканала Дождь от руководителя Чеченской республики хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий. Обращаем внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД. Просим Президента РФ как гаранта Конституции РФ вмешаться в эту ситуацию.

Первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев (КПРФ) сказал «Интерфаксу», что, по его мнению, сообщения об угрозах депутата Адама Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых должна проверять Генпрокуратура.

«Такие угрозы — нешуточное дело. Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия», — пояснил Арефьев.

Ранее депутат Госдумы от Чечни Делимханов во время прямого эфира в инстаграме на чеченском языке пообещал отрезать головы членам семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева.

«Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства,

мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть»,

— сказал Делимханов (перевод опубликовал телеграм-канал 1ADAT, такой же перевод приводит Русская служба «Би-би-си»).

Рамзан Кадыров также выступил с угрозами в адрес семьи Янулбаевых. Он призвал иностранные государства «вышвырнуть» семью судьи в отставке. «Первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность. Наша жизнь посвящена исламу, и мы только счастливы умереть в борьбе против таких вероотступников и отморозков», — пояснил Кадыров.

Помимо этого, глава республики призвал возбудить уголовные дела против правозащитника Игоря Каляпина, журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, а также редакции «Новой газеты» и телеканала «Дождь»*.

Ранее «Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело против Кадырова, назвавшего «террористами» Каляпина и Милашину и потребовавшего их задержать.

«Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились», — говорится в заявлении Кадырова, которое он сделал на фоне ситуации с похищением супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой.

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Ранее силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный Зарему Мусаеву, супругу бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Женщина, страдающая диабетом, сейчас находится за решеткой: ее арестовали якобы за нападение на сотрудника полиции. Правозащитники связывают похищение Мусаевой с деятельностью ее сына Абубакара Янгулбаева. Еще один сын Мусаевой — Ибрагим Янгулбаев — накануне стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК).

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