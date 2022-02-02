 

Медицинский коллапс в Петербурге подчеркнул провал антиковидной политики Смольного

02.02.2022, 12:54, Новости дня
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Провал антиковидной политики губернатора Петербурга Александра Беглова привел к медицинскому коллапсу в поликлиниках города.

Ранее глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец признал нехватку кадров в медучреждениях, что привело к огромным очередям.

В настоящее время Северная столица входит в тройку регионов РФ с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с COVID-19. Сейчас в городе ежедневно фиксируется почти 18 тыс. новых случаев заболевания. При этом представители Комздрава неоднократно подчеркивали, что непоследовательные меры Смольного являются неэффективными и зачастую запоздалыми.

Беглов и его команда провалили кампанию по вакцинации, что привело к всплеску заболеваемости. Это говорит о неспособности губернатора решать возникающие коммунальные и социальные проблемы города.



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