 

Канада призвала своих граждан покинуть Украину из-за “непредсказуемых условий”

02.02.2022, 12:40, Новости дня
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“В Украине существует риск вооруженного конфликта. С ноября 2021 года усилились угрозы со стороны России и наращивание военной мощи у границы с Россией и в незаконно оккупированном Крыму. Условия безопасности непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения”, – говорится в сообщении.

В правительстве Канады отмечают, что возможные военные действия России в Украине могут нарушить транспортные маршруты и услуги по всей стране.

“Рейсы могут быть сорваны или отменены в короткие сроки, что приведет к задержке вылета. Они также могут стать дефицитными, что затруднит вам выезд из страны. Доступ к телекоммуникациям также может быть прерван в любое время. Возможности нашего посольства по оказанию консульских услуг в Украине могут быть сильно ограниченны… Избегайте любых поездок в Украину. Если вы находитесь в Украине, вы должны уехать, пока доступны коммерческие способы поездок”, – добавили в ведомстве.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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