“Как тебя занесло туда?”, “Пополнела”. Maruv, которой приписывают беременность, показала фото в красном латексе

На фото певица запечатлена блондинкой.

“Люблю экспериментировать с образами! Соскучились по блонде? Может, вернуться?” – спросила она.

На фото певица запечатлена стоящей на коленях и сидящей на корточках.

https://www.facebook.com/MaruvOfficial/posts/6998288776909493

“Можно. Но пополнела. А так умница!” – прокомментировал подписчик Рачик Арушанян.

“Как тебя занесло туда?” – спросил Владимир Зинович.

“На Шэрон Стоун похожа”, – отметила Нелли Верховская.

Контекст:

По информации инсайдеров, Maruv беременна первенцем.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

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