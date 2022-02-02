40-летняя Спирс восхитила молодого жениха, записав видео в фитнес-зале в просвечивающемся топе и мини-шортах

40-летняя артистка позирует в кадре в мини-шортах и просвечивающемся топе, выполняя различные упражнения.

“Wow”, – отреагировал на публикацию ее 27-летний жених, американский фитнес-тренер иранского происхождения Сэм Асгари.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Контекст:

В сентябре 2021 года Спирс получила предложение выйти замуж от своего бойфренда Сэма Асгари, в отношениях с которым состоит с 2016 года. Для певицы этот брак будет третьим, а для ее избранника – первым. Асгари родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

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