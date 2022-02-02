 

Кровотечения из носа могут указывать на поражение печени

02.02.2022, 12:36, Разное
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Медики уверены, что о проблемах с печенью может свидетельствовать кровотечение из носа. Они рассказали, какие еще симптомы могут наблюдаться.
Избыточное отложение жира в печени никак не проявляется до тех пор, пока патология не перейдет опасную стадию своего развития. В то же время имеются два главных признаках, свидетельствующих о циррозе. Чтобы их увидеть, нужно внимательно рассмотреть лицо в зеркало.

О проблемах с печенью говорят носовые кровотечения и пожелтевшие беки глаз. Также имеются и другие признаки патологии, к которым относится кожный зуд, спутанность сознания, паутинообразные скопления кровеносных сосудов.

Для диагностики нужно сдать анализ крови. Врачи увидят жировой гепатоз, если там будут присутствовать повышенные печеночные ферменты. В то же время выраженные признаки болезни могут и не присутствовать.

Диагноз ставится и после ультразвукового сканирования брюшной полости. В рамках данного обследования используются звуковые волны, чтобы создать изображение внутренних органов тела человека, пишет портал Newinform.



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