 

За утерю паспорта будут лишать гражданства

02.02.2022, 12:31, Разное
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В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за утерю российского паспорта. Парламентарии сочли нужным существенно увеличить штрафы за правонарушение.

Согласно тексту документа, сумма составит от 100 до 300 тысяч рублей, а в случае систематичности лишать гражданства сроком на пять и более лет.

– Граждане должны понимать, что им повезло иметь документ о гражданстве одного из ведущих государств мира. Это привилегия и святой гражданский долг. Пока граждане всего бывшего СССР толпятся в ФМС, делают переводы документов на русский язык, выдающиеся актёры из других страны просят заветный паспорт у президента, кто-то позволяет себе легкомысленно относиться к главному документу нашей великой страны. Это недопустимо, – заявил депутат Арташес Дарбинян.

В новом законе появится норма о праве сотрудников силовых органов выборочно проверять наличие паспорта у граждан и условия его хранения. В документе также указано, что лица, лишённые гражданства, должны в течение трёх месяцев оформить вид на жительство или покинуть территорию России. В противном случае они будут депортированы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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