 

Молодую мать заподозрили в убийстве малолетнего сына из ревности

02.02.2022, 12:30, Новости дня
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В Свердловской области 20-летнюю девушку заподозрили в убийстве малолетнего сына, этот поступок якобы был совершен после того, как та приревновала 24-летнего мужа к соседке, сообщил источник в силовых структурах.

Мужчина в ночь на 2 февраля предложил соседке помощь и подвез ее до соседней деревни, сказал собеседник «Комсомольской правды».

Пока он отсутствовал, мать мальчика зарезала ребенка, после чего попыталась свести счеты с жизнью. Мертвого мальчика нашла бабушка, мать девушки.

«Раны обнаружены на голове и груди. Мать убила его, и лишь потом обратилась к соседке за помощью. Пока та вызывала полицию и скорую мамаша попыталась отправиться на тот свет. Не получилось, удалось спасти», – добавил источник.

У 24-летнего мужчины есть судимость за кражи. Матери пока не избрали меру пресечения, она находится в полиции. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство малолетнего». В региональном следственном управлении СК пока не комментируют ситуацию.

Ранее в Крыму мать скинула с четвертого этажа восьмилетнюю дочь, девочка погибла. Возбуждено уголовное дело.



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