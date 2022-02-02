 

Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Толстого

02.02.2022, 12:30, Новости дня
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Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого.

Отмечается, что решение принято с учетом выдающегося вклада писателя в отечественную и мировую культуру. «Постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого», – передает ТАСС текст указа.

В связи с этим кабмину в шестимесячный срок поручается образовать организационный комитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий, а также разработать и утвердить план таких мероприятий. Президент также рекомендовал региональным властям и органам местного самоуправления принять участие в подготовке к юбилейной дате.



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