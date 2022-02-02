 

Мнение: Гладиаторы для Джонсона

02.02.2022, 12:24, Разное
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«До последней капли крови»: Джонсон посоветовал украинцам драться с русскими насмерть

Офигеть, конечно. Бой гладиаторов, а Джонсон из премьер-ложи ставит на украинцев. Вообще, эта болельщицкая лексика, применяемая в комментировании футбольных и хоккейных матчей, выплеснулась далеко за пределы спорта. Обыватели и даже вон премьер-министры привыкли воспринимать мир в терминах спортивных соревнований. И они даже не чувствуют, что говорят не о футболе.

Вообще, есть в этом некая высшая ирония. Ведь изначально все эти межстрановые спортивные соревнования, да еще в виде “команда на команду”, были социопсихологической заменой войны – типа знаменитого матча СССР-ФРГ 1955, что ли, года. Советские почти всегда проигрывали немцам в футбол, и до, и после; но вот тогда матч всеми воспринимался именно как “финальный раунд” войны – и советские его выиграли, буквально прыгнув выше головы.

А теперь, стало быть, произошла обратная инверсия – и уже война воспринимается как аналог футбольного матча!! Мир готовится приникнуть к телевизорам и “болеть”; а что, типа – это ж будет даже поинтереснее китайской Олимпиады! Думаю, что и у “команды Мордора” непременно найдутся свои фанаты в мире. Тем более, когда нынче есть столько возможностей делать стримы в прямом эфире.


Джонсон и Зеленский без масок. Фильм “Гладиатор” (2000)

Но Джонсон-то хорош; неужели он не понимает, насколько пошло и бестактно это прозвучало? “Вы тут умирайте, проливайте кровь – и побольше, побольше! А мы, типа, будем вам аплодировать”. Черт знает что. На что это больше всего похоже? Да на “золотую молодежь”, конечно, из которой Джонсон, собственно, и вышел. Злые дети, свято убежденные, что быдло существует только для того, чтобы развлекать их – в том числе и своими смертями.

Скажут, что и во время Второй Мировой Черчилль тоже произносил пафосные речи, говоря, что “русские сражаются насмерть”. Да, но был нюанс: в тот период Англия сражалась ВМЕСТЕ с нами. И умирали тоже вместе. А сейчас, из ложи в амфитеатре…

Умирать на потеху “болельщикам” – пошлость неимоверная. Все-таки надеюсь, что мы не доставим Джонсону такого развлечения.

И вот еще забавно: какого хрена Джонсон в маске – если он в Англии сам же отменил “масочный режим”? Зеленского бережет от своего зловонного дыхания?

Источник: Размышления вольного социолога



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