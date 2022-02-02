Кейт Миддлтон возглавила союз Англии по регби вместо принца Гарри

Сегодня Букингемский дворец официально объявил герцогиню Кембриджскую новым покровителем Футбольной лиги регби и Союза регби Англии. Этот пост ранее занимал принц Гарри и потерял его, отказавшись от королевских титула и привилегий.

На странице герцога и герцогини Кембриджских появилось видео, на котором Кейт перекидывает регбийный мяч спортсменам лиги. Ролик был подписан обращением Ее Высочества:

Я так рада стать Попечителем Футбольной Лиги регби и Футбольного союза регби – двух фантастических организаций, которые стремятся использовать возможности спорта для объединения сообществ и содействия процветанию отдельных людей. Я с нетерпением жду возможности поработать с ними и поддержать Англию в этот год, богатый на события в этом виде спорта!

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Для тех, кто следит за жизнью и работой Кейт Миддлтон, это новость не стала неожиданностью. Впервые об этом заговорили в августе 2021 года. Тогда и объявили, что герцогиня Кембриджская отныне будет главой союза Англии по регби. Тогда же уточнили, что в детстве будущая супруга принца Уильяма вместе с сестрой Пиппой Миддлтон любили этот вид спорта. Об этом говорила и сама Пиппа в интервью 2014 года.

Матчи по регби были большим событием в нашей семье, особенно международные, которые мы смотрели по субботам после обеда. Наши выходные зависели от этих матчей, мы планировали наши ланчи так, чтобы поесть между таймами, а иногда смотрели игру с тарелками куриного пирога на коленях. Если команда проигрывала, то отец весь остаток дня переживал так, будто проиграл лично, – рассказывала Пиппа в интервью Vanity Fair.

В Футбольной лиги регби рады новому патрону. Свое заявление сделал исполнительный директор организации Ральф Риммер.

Для нас большая честь, что герцогиня Кембриджская была назначена Королевским покровителем Футбольной лиги регби. Этой осенью в Англии пройдет чемпионат мира по регби среди женщин, инвалидов-колясочников и инвалидов, – сказал он и добавил, История нашего спорта построена на стремлении бороться с неравенством, и мы чтим это, сосредоточившись на том, чтобы оказывать положительное социальное влияние и вне предела поля. Мы с нетерпением ждем возможности работать с герцогиней в ближайшие годы.

Футбольная лига регби Англии основана в 1895 году и является национальным руководящим органом Лиги регби в Великобритании, охватывающей все виды этой игры, как профессиональной, так и любительской, включая женское регби и регби на колясках.

Напомним, что последний раз Кейт Миддлтон выходила на поле для регби в минувшем сентябре, во время визита в Северную Ирландию. Тогда вместе с мужем, герцогом Кембриджским Уильямом, Кейт провела день в Дерри-Лондондерри, где сначала встретилась со студентами-медиками, познакомилась с единственным в регионе “тренировочным” отделением скорой, обсудали программу обучения фельдшеров, а после обеда в студенческой столовой, играла в футбол и регби, соревнуясь с супругом.

Прицн Уильям и Кейт Миддлтон, Северная Ирландия, 2021 год