Мнение: Убегаем, но мужественно

Путин после встречи с венгерским премьером Орбаном много и горячо говорил о международных делах. В целом его выступление можно оценить, как попытку сдать назад по принципу: «убегаем, но мужественно». Он рассказал открывшим от удивления рот слушателям, какой блок НАТО плохой и агрессивный, пододвигая свои границы к России. Правда, блок НАТО мог бы в ответ выдвинуть встречный аргумент: захват Крыма — это точно такое же приближение к границам блока НАТО, причем если блок НАТО продвигается на восток на бесконфликтной основе, никого не оккупируя, то вот Кремль продвигается на запад, захватывая другие территории.

Правда, объяснять это бессмысленно, как бессмысленно было пытаться переубедить Гитлера, что аншлюс Австрии — это неправильно, или рассказывать Саддама Хусейну, что оккупация Кувейта — это фу-фу… Они бы тоже начали путано говорить про исторические права и стенающий под пятой братский народ. С другой стороны, в Хельсинкском соглашении принцип нерушимости европейских границ не делал исключения для исторических территорий, но Кремль ноги о свою собственную конституцию вытирает чуть ли не каждый день после утреннего кофе, а вы тут про какие-то Хельсинкские соглашения.

Путаная речь Путина вчера тем не менее позволяет сделать вывод: воевать с Украиной он уже не рискует. Мы за мир во всем мире и все вот это. Хотя пришлось признавать, что ультиматум, который был выдвинут НАТО, полностью провален: в ответе НАТО нет «адекватного учета трех ключевых требований России, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года»

Если ты выдвигаешь ультиматум, двигаешь войска к границе, а твой противник посылает тебя на все буквы латинского алфавита, то у тебя есть две возможные реакции: «Ах, вы вот так? Ну тогда получите и распишитесь». Или «Извините, погорячился». Третьего тут не дано.

Выступление Путина вполне однозначно говорит о том, что первой реакции не будет. Заявление о том, что «Россия пока изучает ответы США и НАТО, а позже определится» в таком случае — просто попытка отползти назад. Раз вы понимаете, что вас послали в грубой форме, то изучать тут уже нечего.

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