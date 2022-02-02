Разочарование – Личное мнение

Я люблю сериал «Наследники» настолько, что завидую тем, кто ещё его не смотрел.



Фото: Соцсети

За что люблю?

Там много сцен, блестяще раскрывающих глубину различных отношений между людьми.

Одна из них особенно запомнилась.

День рождения Кендалла.

Этот сынок медиа-магната богат, очень богат. Из материального у него есть чуть больше, чем всё. Причём, с рождения.

И такому человеку девушка — тоже богатая наследница — дарит часы. Дорогие, прекрасные часы.

Первая реакция Кендалла — удивление: у него уже есть дорогие, прекрасные часы.

Вторая реакция — надежда: Кенделл ищет часах хотя бы персонализированную гравировку.

Третья реакция — разочарование: девушка преподнесла ему дежурный подарок. Да, дорогой, но болезненно дежурный: могла себе позволить — купила.

Надо отдать должное дарительнице: по лицу Кендалла она поняла, что облажалась.

«Это был говно-подарок. Извини», — говорит она, разбивая миф о том, что дарёному коню в зубы не глядят.

Ещё как глядят.

Подарки «для галочки» не нужны никому: они и раздражают, и расстраивают, и вызывают вполне справедливый вопрос у принимающей их стороны: «А как, на самом деле, относится ко мне даритель?»

Крошки, грядёт череда праздников: День влюблённых, 23 февраля, 8 марта.

Не облажайтесь, пожалуйста.

Подарок не обязательно должен быть дорогим. А самый запоминающийся — хороший подарок с историей, которую вы можете рассказать, его вручая.

Почему вы выбрали именно этот подарок?

Внятный ответ на вопрос показывает, что сначала вы подумали о человеке, вспомнили, что для него или неё важно, а уже потом купили подарок.

Это и есть искренность. Это и есть забота. Это и есть уважение.

Осталось не так много времени, чтобы подумать над подарком. И купить что-то действительно стоящее, а не для галочки. Как насчёт достойной и полезной вещи с ценником двухлетней давности — 2019 года?

Да-да! Не на все вокруг растут цены. Есть и крайне редкие исключения.

Например, тюменские беспроводные наушники CGPods — продуманный, полезный, просто отличный подарок. Но главное — ценник на них не менялся 2 года! Хотя доллар все это время рос. Только за месяц на 10% поднялся.

Почему отечественный бренд зависит от доллара? Комплектующие — импортные. И собираются CGPods за рубежом. Производство дорожает, соответственно, себестоимость наушников тоже растёт. Несмотря на это, повторюсь, тюменцы держали ценник с 2019 года. Но сейчас, в преддверии гендерных праздников, халяве-таки приходит конец. О чём создатель тюменского бренда недвусмысленно намекает прямо на своем сайте.

Так что весь февраль есть возможность не просто закупиться классными наушниками на подарки, но и сэкономить на этом аж 700 рублей. Как это сделать — расскажу ниже. А пока — про сами CGPods.

Стоят в 4 раза дешевле распиаренных Apple AirPods. По качеству, на мой взгляд, ничем им не уступают. По функциям, я бы сказала, даже и превосходят.

Например, у моделей CGPods Lite и CGPods 5.0 есть влагозащита. У вас есть друзья или подруги, которые любят петь и пританцовывать в дУше? Для них тюменские наушники — просто идеальный подарок. CGPods можно брать с собой хоть в душ, хоть в джакузи, хоть в бассейн, хоть гулять в них под дождём — им такое не угрожает. У «яблок» влагозащиты, увы, нет.

Да и выпускаются «яблоки» только в одном цвете — белом. А CGPods есть и белые, и чёрные.

У американских Apple AirPods — пластиковый, неинтересный и маркий кейс, в который постоянно забивается всякая ерунда.

У тюменских CGPods — кейсы уникальные, со своими «фишками».

Так, например, у модели CGPods 5.0 кейс сделан из профессионального авиационного алюминия. Точно такой же металл используется при строительстве боингов. Этот кейс практически неубиваемый. На него нестрашно случайно сесть, наступить или даже переехать на авто. Кейс выдерживает 220 кг!

Отличный, как мне кажется, подарок для мужчин — спортсменов, путешественников, подростков и любителей практичных девайсов. Такую модель можно со спокойной совестью закинуть в набитый рюкзак, бросить к инструментам или забыть на тренажере: наушникам ничего не будет.

Если будете дарить эту модель своим мужчинам, обязательно расскажите историю о кейсе из алюминия для боингов. Эта «фишка» им понравится, уверяю.

А вот CGPods Lite наоборот женская модель — кейс очень напоминает коробочку от дорогой ювелирки. А ещё такой кейс прикольно щелкает крышечкой, успокаивая нервы. Настоящий кейс-антистресс. Наушники — невесомые и практически незаметные.

Осенью тюменцы выпустили ещё одну модель, и это реально уже хит: CGPods Air 2. У новинки — дорогой микрофон с того же самого завода, что и у «яблок»: передача голоса — безупречная даже в самых в шумных местах.

Так что, CGPods Air 2 — правильный подарок для тех, кто постоянно висит на телефоне и кому нужны именно наушники-гарнитура.

Если вы пользовались «яблоками», то наверняка знаете: уши от них устают.

А вот CGPods Air 2 созданы с учетом антропометрических данных российских пользователей: наушники не жмут в ушах и не раздражают, даже если носить их весь день. От «яблок» уши у меня болят уже через пару часов.

А ещё CGPods Air 2 весят всего 3 г (на 30 % легче «яблок»).

Тюменские CGPods Air 2 — самые маленькие и легкие наушники во всем мире!

При этом, не выпадают из ушей, в отличие от «яблок». Потому что у тюменцев грамотная развесовка. Такие наушники точно не потеряешь даже во время пробежки.

Все тюменские CGPods прекрасно звучат. На мой взгляд, точно не хуже «яблок». Автономность — тоже высокая: 20 часов работы без розетки — ровно, как и у Apple AirPods.

Тюменские наушники уже третий год подряд входят в ТОП-5 самых продаваемых наушников России. И обгоняют по продажам даже такие большие бренды как Huawei, JBL, Sony. Посмотрите, как стремительно растет популярность тюменских CGPods:

Рост интереса к отечественным наушникам в три раза больше, чем к Xiaomi или Apple AirPods. И это Яндекс показывает! И при всех своих плюсах CGPods стоят всего 4 тысячи рублей.

Причина такой приятной цены проста и понятна: тюменцы принципиально не сотрудничают с офлайн-магазинами, где цены накручиваются в 2-3 раза.

CGPods можно купить только через Интернет, без посредников и переплат за бренд. 4’000 рублей — это честная, прямая цена производителя.

А теперь напоминаю главное — о чём говорила в начале поста: уже в марте CGPods будут стоить на 500 рублей дороже.

Пока есть возможность сэкономить, можно и нужно этим пользоваться. Даже если подарки не нужны, почему бы просто не купить себе модную, полезную и при этом крайне недорогую вещь?

С моим кодом MIRO22 на скидку 200 рублей цена в феврале — на 700 руб. ниже, чем будет в марте.

Заказать CGPods можно на официальном сайте.

Доставка по России, в Украину и Беларусь. Гарантия — 1 год. И сервис у тюменцев прямо VIP: в случае чего, наушники не чинят, а сразу меняют на новые. Без заморочек.

Какой самый лучший подарок вы получили в жизни? А какой самый худший? Кто преподнёс? Что чувствовали?

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