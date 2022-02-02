Арахамия инициирует внеочередное заседание Рады для заслушания правоохранителей по делам против нардепов

Об этом говорится в заявлении Арахамии, опубликованном 2 февраля в Telegram пресс-секретарем фракции “Слуга народа” Юлией Палийчук.

“В последнее время к правоохранительным органам накопилось много вопросов по делам народных депутатов [Александра] Трухина (фракция “Слуга народа), [Сергея] Кузьминых (“Слуга народа”), [Олега] Воронько (внефракционный), [Артема] Дмитрука (внефракционный), [Петра] Порошенко (“Европейская солидарность”), [Виктора] Медведчука (“Оппозиционная платформа – За жизнь”) и устаревшим расследованиям в отношении [Александра] Юрченко (внефракционный) и [Ярослава] Дубневича (“За майбутнє”), – отметил Арахамия. – Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом. Закон один для всех”.

Заявление Арахамии появилось после публикации 1 февраля расследования “Украинской правды”, в котором обнародовали видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием нардепа Трухина в прошлом году.

На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (на видео не уточняется валюта. – “ГОРДОН”), пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, “уже все произошло”.

Глава политической партии “Слуга народа” Елена Шуляк сообщила 2 февраля, что Трухина исключили из рядов политсилы.

В тот же день генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать новое производство по делу об аварии с Трухиным. Подследственность она определила за НАБУ.

В МВД Украины отрицают, что Трухин пытался договориться с главой ведомства Денисом Монастырским по делу о ДТП.

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа 2021 года столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство “Центр новин” и издание “Украинская правда” сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания “Полтавщина”, нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством области в ресторане “Лилея”.

В МВД не сомневались, что Трухин был в Audi, но неясно, в качестве пассажира или водителя.

“Цензор.НЕТ” и “Бабель” со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки “Слуги народа” Фахраддина Мухтарова, сообщал “Цензор.НЕТ”.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала “Радіо Свобода” пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, “учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины”.

1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и “ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму”. При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.

7 сентября Трухин в кулуарах Верховной Рады сказал, что не был пьян в день аварии и уверен в своей невиновности. Он снова не говорил о том, кто был за рулем автомобиля.

Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

13 октября стало известно, что сотрудники ГБР допросили более 10 свидетелей и просмотрели видеозаписи, приближенные к моменту ДТП.

Источники “Украинской правды” рассказали, что Трухин курирует бюджетные вопросы нардепов от “Слуги народа”, которые ежемесячно получают зарплаты в конвертах.

Трухин является близким человеком к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом юрист, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону. “Он, так сказать, бухгалтер. “Милый мой бухгалтер…” – сказал Богдан.

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