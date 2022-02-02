 

Чехия передаст ВСУ артиллерийские боеприпасы и медицинскую помощь

02.02.2022, 11:56, Новости дня
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“Заместитель министра обороны Даниэль Блажковец и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подписали договор о передаче артиллерийских боеприпасов”, – сообщают в минобороны страны.

Цель помощи – укрепление обороноспособности Украины, отмечают в ведомстве.

Также сообщается, что Чехия предоставит украинской армии медицинскую помощь. 

Nám * stek ministryn * obrany Daniel Bla * kovec s vrchním velitelem ozbrojených sil Ukrajiny Valerijem Zalu * ným podepsali smlouvy o daru d * lost * elecké munice, která má za cíl posílit obranné schopnosti Ukrajiny, a také o zdravotnické asistenci ukrajinským ozbrojeným silá[email protected] pic.twitter.com/sxy5GuS3Bq

— Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) February 1, 2022

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

По данным “Радіо Свобода”, в пятерку стран, оказывающих Украине самую большую военную поддержку, включая и вооружение, входят США, Великобритания, Канада, Польша и Литва. Странами, которые с 2014 года больше всего помогают Украине, являются США и Великобритания. О готовности предоставить Украине оборонное оружие уже заявили Дания, Польша, страны Балтии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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