 

“Жаркая мама в красном”. Рианна опубликовала первое фото после новости о ее беременности

02.02.2022, 11:56, Новости дня
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Певица позировала в красном топе и кепке с прозрачным козырьком. Акцент в макияже она сделала с помощью красной помады.

Это фото стало первым опубликованным на странице певицы после появления информации о ее беременности. Рианна пока не делала официальных заявлений на этот счет.

“Икона”, – отмечено в подписи.

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Публикация от badgalriri (@badgalriri)

“Жаркая мама в красном”, – прокомментировал подписчик ldochev.

Контекст:

31 января американский таблоид People сообщил, что Рианна беременна и разместил фото знаменитости с округлившимся животом. В публикации отмечается, что снимки были сделаны, когда артистка в минувшие выходные гуляла по улицам Нью-Йорка в компании своего бойфренда, рэпера Asap Rocky. 

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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