Мнение: Возможный союз России и Ирана

Теперь, когда американцы официально отвергли наш справедливый ультиматум, было бы грешно не воспользоваться ситуацией. Одного взгляда на карту достаточно, чтобы заметить — Иран, с которым мы граничим через Каспийское море, имеет очень интересное с точки зрения России расположение.

1. У Ирана есть выход в Индийский океан, что важно как для торговли, так и для большой политики.

2. Иран подпирает с юга Кавказ, являясь одним из ключевых соседей для Армении и Азербайджана.

3. Иран (вместе с Россией и Туркменистаном) является одной из трёх стран, с которыми граничит по суше богатый газом Туркменистан.

4. К востоку от Ирана лежат Афганистан и Пакистан, весьма важные с политической точки зрения страны для России.

5. К западу от Ирана находятся всё ещё неспокойный Ирак и наш сложный партнёр — Турция.

Отношения России с Персией (так назывался Иран до 1935 года) весьма тесны вот уже на протяжении нескольких веков, в некоторые периоды мы были главными торговыми партнёрами персов. Военное сотрудничество тоже было на очень высоком уровне. Достаточно сказать, что до революции 1917 высших должностных лиц Персии, включая самого Шаха, охраняла Персидская казачья бригада. Бригадой руководили русские военные инструкторы, а возглавлял её российский офицер, получавший жалование от русского императора.

СССР также много сотрудничал с Персией. Размолвки 1980-х, — из-за афганской войны, из-за ирано-иракской войны, — охладили наши отношения, однако отнюдь не до нуля, мы по-прежнему активно торговали друг с другом.

Сейчас у нас есть масса совместных проектов с Ираном: мы продаём Ирану оружие для защиты от агрессивных соседей, мы строим Ирану промышленные объекты.

Это сотрудничество теоретически можно серьёзно расширить, вплоть до военного союза, который позволит нам резко усилить наше влияние в столь важном для нас регионе. По целому ряду причин можно ожидать, что Иран с радостью примет подобное предложение со стороны России. При этом у Ирана довольно сильная армия, так что даже военное сотрудничество не будет односторонним.

С экономической точки зрения тесное сотрудничество с Ираном обещает быть очень выгодным. Если в число наших союзников войдут и Сирия, и Иран, мы получим контроль над мощнейшими нефтяными потоками. Так как Саудовская Аравия в последние годы отлипла от слабеющих США и проводит более самостоятельную политику, а остальные страны региона в той или иной степени прислушиваются к местным крупным игрокам, получится, что практически весь нефтеносный Ближний Восток будет согласовывать с нами направления и объёмы продаж.

Это позволит России повторить нефтяной кризис 1973 года, подняв цены на нефть до выгодного нам уровня. Допустим, до 200-300 долларов за баррель, что будет комфортно и нам, и европейским зелёным политикам, которым дорогая нефть нужна для лоббирования ветряков, солнечных панелей и прочих неконкурентоспособных технологий.

Неприятно будет только американцам, — и из-за дорогой нефти, и из-за проблем у нефтедоллара, и по другим очевидным причинам, — но после позорного бегства США из Афганистана их жалобы можно уже не принимать в расчёт. Сейчас они слишком заняты своей внутренней политикой, чтобы продолжать вмешиваться в дела независимых государств по всему миру.