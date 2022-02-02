За сутки в РФ госпитализировали 17,2 тыс. человек с коронавирусом

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17201, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 17201 человек, на 1,6% меньше по сравнению с 1 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 141 883 случая заболевания, в целом в РФ выявлено 12 128 796 случаев коронавируса в 85 регионах.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 48 426 человек, на 20,2% больше по сравнению с 1 февраля. За это же время подтверждено 678 смертей.

За весь период зафиксировано 332 690 летальных исходов, выздоровели 10 337 008 человек.

В Москве за сутки выявлено 23 784 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 19 234, в Московской области – 10 188.

Накануне в РФ за сутки госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом.