 

Стало известно о расширении рынка поддельных сертификатов от коронавируса

02.02.2022, 11:46, Новости дня
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За последние три месяца в Сети появилось множество объявлений о продаже поддельных сертификатов вакцинации, в том числе выявлены объявления о продаже справок о вакцинации несовершеннолетних «Спутником М», сообщила компания Group-IB.

«Специалисты Digital Risk Protection Group-IB зафиксировали в интернете за последние две недели более 12,8 тыс. предложений о продаже сертификатов о вакцинации и QR-кодов, в том числе официальных сертификатов о вакцинации детей «Спутник М». Всего же за последние три месяца – с ноября 2021 по январь 2022 года – количество подобных незаконных предложений превысило 110 тысяч. Для сравнения, в сентябре-октябре 2021 года их было чуть более 3 тысяч», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Там добавили, что чаще всего такие объявления встречаются в Telegram-чатах, на специальных сайтах, в соцсетях и на теневых форумах.

«Предложений стало значительно больше, а вот цены по сравнению с осенью немного «просели». В настоящее время цена за «комбо-вариант» – сертификат + QR-код – варьируется от 5 до 8 тыс. рублей (осенью, напомним, «вилка» была от 3 до 30 тыс. рублей)», – сказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров.

В декабре глава Минздрава Михаил Мурашко предупреждал, что подделка COVID-сертификатов и их распространение – это правонарушение, его необходимо пресекать.

В ноябре сотрудники полиции в Кузбассе пресекли торговлю поддельными медицинскими документами, которые связанны с вакцинацией против коронавируса.



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