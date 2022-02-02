 

Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории

02.02.2022, 11:46, Новости дня
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Москва запретила въезд госсекретарю МВД Черногории за то, что страна дала убежище предпринимателю Тельману Исмаилову, объявленному в международный розыск, заявили в МИД России.

В сообщении на сайте министерства говорится, что «в посольство Черногории в РФ направлена нота МИД о запрете на въезд в Россию государственному секретарю министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу».

«Данная мера является ответом на предпринятый в октябре 2021 года черногорскими властями недружественный шаг – предоставление политического убежища гражданину РФ Т.М.Исмаилову, объявленному по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений», – пояснили в дипведомстве.

Напомним, бывший владелец Черкизовского рынка, бизнесмен Тельман Исмаилов, чьей выдачи требует Россия, был выпущен из изолятора и получил убежище в Черногории.

Бастрыкин поручал изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова.

Исмаилова арестовывал суд Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты.

Предприниматель и его брат находятся в международном розыске. В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

В 2017 году его признали банкротом, в том же году предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно.

В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.



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