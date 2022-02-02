Мнение: Грязно живут хозяева (на смерть Бабеля)



Исаак Бабель (1894-1940)

Оказывается, 27 января 1940 года был расстрелян Исаак Бабель – по-моему, один из величайших писателей 20 века в русской литературе. А может, и не только в русской, а в мировой. Его “Конармия” абсолютно грандиозная вещь, читать ее – страшно, как падать с высоты во сне. Но она же и прекрасна, прежде всего своим языком. Такого невероятного русского языка больше не найти ни у кого, разве что у Лермонтова.

Знаю, вся эта унылая клака “русских националистов” со щами в бороде – галковские, крыловы и прочие страдальцы “за русский народ” – Бабеля ненавидят просто истово, мучительно, до воя. Им кажется, что это “по идейным соображениям”, но нет. В принципе, эта ненависть даже в какой-то степени делает им честь: у ребят, стало быть, есть какое-никакое чувство родного языка, и в глубине души они понимают, что так писать ПО-РУССКИ ни один “русский националист” не сможет никогда; а если так, если еврей пишет по-русски настолько лучше – то какие же они русские националисты? “Если бога нет – то какой же я штабс-капитан?”

Никакой, в том-то и дело. Бабель уже тем, что он БЫЛ, отрицает русский щщаной национализм как таковой. Его расстреляли, но поздно – “Конармию” уже не удержать.

Есть в этом большая ирония, конечно. Почему такой неимоверный дар писать по-русски был дан еврею с именем Исаак?! Были же ивановы, петровы, катаевы… Нет ли в этом несправедливости?

Да ладно, ей-богу, какая разница. Это ведь дар всем нам, в конечном счете. Одной вещью неимоверной красоты и трагичности стало больше, и она НАША, и никто ее не отнимет. Радоваться надо, а не слушать дурачков с их мелкими амбициями.

“Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова,

нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката

веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в

вечернюю прохладу. Почерневший Збруч шумит и закручивает пенистые узлы

своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна

лежит на волнах. Лошади по спину уходят в воду, звучные потоки сочатся

между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит богородицу.

Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свиста и песен,

гремящих поверх лунных змей и сияющих ям.

Поздней ночью приезжаем мы в Новоград. Я нахожу беременную женщину на

отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями; третий спит,

укрывшись с головой и приткнувшись к стене. Я нахожу развороченные шкафы в

отведенной мне комнате, обрывки женских шуб на полу, человеческий кал и

черепки сокровенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году – на

пасху.

– Уберите, – говорю я женщине. – Как вы грязно живете, хозяева…

Два еврея снимаются с места. Они прыгают на войлочных подошвах и

убирают обломки с полу, они прыгают в безмолвии, по-обезьяньи, как японцы

в цирке, их шеи пухнут и вертятся. Они кладут на пол распоротую перину, и

я ложусь к стенке, рядом с третьим, заснувшим евреем. Пугливая нищета

смыкается над моим ложем.

Все убито тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую,

блещущую, беспечную голову, бродяжит под окном”.

Что тут скажешь… “Не может быть, чтобы такой язык не был дан великому народу”.