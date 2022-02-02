 

Премьера фильма “Непослушник”: Аглая Тарасова, Владимир Яглыч, Виктор Хориняк и другие гости

02.02.2022, 11:38, Разное
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Накануне вечером в столице состоялось несколько кинопремьер, первых, которые зритель увидит в феврале. Одна из них – премьера отечественной комедии “Непослушник”, созданной при участии телеканала “Россия 1”. Картину зрителям и прессе представили режиссер Владимир Котт и звездный актерский состав: Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Сергей Селин, Михаил Багдасаров и другие. Поддержать Котта пришла вся семья режиссера: его брат-близнец и тоже режиссер Александр Котт, его супруга и актриса Анна Цуканова-Котт и сын пары Михаил. 

Премьеру также посетили: Антон и Дарья Златопольские, Александр Робак, Владимир Яглыч, Екатерина Одинцова, Ирина Рахманова, DJ Грув, Ольга Кузьмина, Алиса Вокс, Анатолий Журавлев, Екатерина Ковальчук, Кузьма Сапрыкин, Ирина Безряднова, Лиза Моряк, Рита Аброськина и другие.

Виктор ХоринякАглая Тарасова

“Непослушник” — это история блогера-хулигана Димы (Виктор Хориняк), завоевавшего популярность своими скандальными и смешными «видосами». На него подписаны миллионы, он настоящая звезда. Но славу надо все время поддерживать, иначе рискуешь потерять все! В погоне за хайпом Дима заходит слишком далеко – теперь ему не избежать наказания за свои выходки! Чтобы скрыться от погони, блогеру-беглецу придется спрятаться там, где его точно не будут искать — в маленьком провинциальном монастыре, под чужим именем. И там Диме будет совсем не до хайпа…

Смотрите в кинотеатрах с 3 февраля.

Таисия ВилковаОльга КузьминаИван Колесников и Кузьма СапрыкинЕкатерина ОдинцоваВладислав Ценев и Катерина КовальчукВладимир ЯглычАнтон и Дарья ЗлатопольскиеАнна Цуканова-Котт и Александр Котт с сыномАнатолий ЖуравлевАлиса ВоксАлександр и Владимир КоттАлександр ТютинАлександр РобакDJ ГрувСергей Селин



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