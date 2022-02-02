 

В МВД отрицают, что Трухин пытался догвориться с Монастырским по делу о ДТП

02.02.2022, 11:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ведомстве напомнили, что уголовные производства, в которых Трухин как депутат может фигурировать, входят в подследственность Государственного бюро расследований.

Именно поэтому уголовное производство по факту ДТП было передано из Национальной полиции в ГБР.

“Подчеркиваем, что все попытки представлять суть дела так, что народный депутат Украины Трухин о чем-то пытался “договориться” с министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности”, – говорится в сообщении.

Так в ведомстве отреагировали на публикацию расследования “Украинской правды” в котором обнародовали видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сидении, а когда он проснулся, “уже все произошло”. Кроме того, на записи Трухин говорит, что “поговорит” с Монастырским.

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа 2021 года столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство “Центр новин” и издание “Украинская правда” сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания “Полтавщина”, нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством области в ресторане “Лилея”.

“Цензор.НЕТ” и “Бабель” со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки “Слуги народа” Фахраддина Мухтарова, сообщал “Цензор.НЕТ”.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, рассказала “Радіо Свобода” пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и “ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму”. При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.

Глава полиции Киева Иван Выговский говорил 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

За пять месяцев расследования правоохранители так и не установили, кто именно был за рулем автомобиля Audi в момент аварии.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / СК завершил расследование дел о публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

14.08 / В мире: Израиль лишают главного «инструмента устрашения террористов»

23.07 / В немецком обществе усиливаются антикитайские настроения

24.06 / Грызлов: Киев намеренно заводит в тупик урегулирование в Донбассе

27.09 / Перестрелка в спорт-баре в США переросла в огонь по толпе

21.10 / “На вас смотришь и стареть не страшно”. 75-летняя мать Наташи Королевой показала лабутены за $1195

01.09 / “Метинвест” инвестирует $1 млрд в строительство нового цеха на Мариупольском меткомбинате имени Ильича

01.09 / Euronews – талибы устроили банкет в аэропорту Кабула и подобрали американскую технику

31.01 / Le Monde – юристы призвали европейцев договориться с британцами о свободе передвижения без участия Брюсселя

07.08 / После взрыва в Бейруте задержан директор порта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика