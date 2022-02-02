 

“Слушай, ты моя ровесница, но выглядишь на 20”, “Она живет своей лучшей жизнью”. 52-летняя Зета-Джонс показала свою утреннюю тренировку

02.02.2022, 11:12, Новости дня
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Актриса выбрала для тренировки топ и лосины. На видео она продемонстрировала упражнение, которое выполняла лежа на двух опорах с поднятыми ногами.

“Она живет своей лучшей жизнью”, – отреагировали поклонники.

“Слушай, Катя, ты моя ровесница, но выглядишь на 20 лет. Я влюблен и поражен”, – прокомментировал на русском языке пользователь сети с ником  vitaliizaitsev203.

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Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Контекст:

Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Кинодебют актрисы состоялся в 1987 году, а спустя шесть лет она получила “Оскар” за роль второго плана в мюзикле “Чикаго”.

Актриса замужем за своим коллегой Майклом Дугласом. Пара поженилась в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – сын Дилан Майкл (2000) и дочь Кэрис (2003).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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