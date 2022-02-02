«Омикрон» не вызывает опасений у половины ярославцев

02.02.2022, 11:27, Детали

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение, Работа

Служба исследований hh.ru выяснила, как российские работники и компании отреагировали на распространение штамма коронавируса «Омикрон».

Опрос проводился с 16 по 23 января 2022 среди соискателей Центрального федерального округа, в том числе, из Ярославской области.

У половины (51%) опрошенных не вызывает никаких опасений новая волна коронавируса и риски введения новых локдаунов, вызванные распространением штамма «Омикрон». При этом 36% все же боятся за свое здоровье и здоровье своих близких. Каждый шестой респондент (16%) опасается снижения доходов. Еще 11% боятся роста расходов, а 10% – вероятности остаться без работы. (Вопрос предполагал множественный выбор вариантов ответа).

Отметим, за последние 7 дней в Ярославской области выявлено 3 516 новых случаев заболевания Covid-19 (рост на 11-12 процентов в сутки).

Сильнее остальных за здоровье опасаются респонденты из Москвы (51%) и области (45%). В Санкт-Петербурге самый высокий процент работников, не испытывающих страха от новой волны (60%). Также каждый пятый московский работник опасается снижения доходов, а каждый шестой – роста расходов.

Среди представителей профессий свыше половины (58%) ИТ-специалистов не опасаются новой волны пандемии, почти каждый третий (30%) работник в сфере продаж и каждый пятый (21%) маркетолог опасаются снижения доходов. Наиболее высокие риски остаться без работы ощущают административный персонал (17%) и занятые в сфере транспорта (12%).

20% работников ответили, что их компании затронула новая волна и часть персонала была переведена на удаленку в январе. Выше всего доля таких среди московских компаний (28%). У 61% работников компании не переводили сотрудников на удаленку в январе, а 17% и так работали удаленно/в гибридном формате.

Среди самых распространенных мер по борьбе с распространением Covid-19 сейчас применяются дезинфекция рук и поверхностей (51%), измерение температуры (42%), домашний режим сотрудников при первых признаках ОРВИ (40%). В трети случаев (35%) на работу ходят только в масках и респираторах, в 24% обязательно наличие вакцинации для допуска в офис. 28% работников ответили, что в их компаниях нет никаких мер по борьбе с распространением Covid-19.