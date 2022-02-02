 

Фигуристка из Грузии призналась в любви к России

02.02.2022, 11:02, Новости дня
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Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за сборную Грузии, призналась в любви к России.

19-летняя Губанова выступит на Олимпиаде в Пекине, которая начнется в пятницу.

«Впечатления невероятные, совершенно новое все для меня. Никогда не была на подобного уровня соревнованиях. Эмоции непередаваемые, ощущения нереальные! Это хорошо, что тут такая безопасность, каждого проверяют. Я считаю, что это очень хорошо. Арена очень красивая. Ощущения от соперниц из России? Как обычно (смеется). Так как я сама катаюсь в РФ и люблю свою родину. Конечно, присутствует волнение, это абсолютно нормально. Готовлюсь к празднику. Хочется медаль, конечно, но важно откатать свои программы чисто и показать максимум», – передает РИА «Новости» слова Губановой.

Напомним, в конце августа российская фигуристка Анастасия Губанова получила гражданство Грузии, она будет выступать за сборную этой страны. Всего же пятеро из девяти грузинских олимпийцев, которые выступят в Пекине на Зимних Играх, в прошлом имели гражданство России.



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