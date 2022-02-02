 

В Москве больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам открывается и закрывается дистанционно

02.02.2022, 10:58, Разное
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При симптомах ОРВИ можно оставить заявку на аудиоконсультацию с врачом. Нужно поставить галочку о необходимости оформить больничный.

Также можно без записи прийти в ближайшую поликлинику или записаться в свою на конкретное время. По итогам осмотра врач поставит диагноз и выпишет больничный.

Врача можно вызвать на дом. Для этого необходимо позвонить по номеру 122.

При положительном результате теста на коронавирус с пациентом свяжется врач, проведет аудиоконсультацию и откроет больничный.

Лицам, которые контактировали с больными ковидом, не оформят больничный без подтверждения факта контакта. Заболевший может заполнить электронную форму и сообщить о контакте.

“Если контакт с заболевшим COVID-19 произошел на работе, необходимо уточнить, передал ли работодатель сведения об этом в оперштаб Москвы. Проверьте, что с момента вакцинации или перенесенного COVID-19 прошло больше шести месяцев (иначе вы не обязаны соблюдать карантин, и больничный вам не будет оформлен). Чтобы открыть больничный по контакту, нужно оставить заявку на сайте городского Департамента здравоохранения”, – сообщает mos.ru.

Закрытие больничного происходит дистанционно и автоматически отправляется работодателю. Документ будет доступен в электронной медицинской карте пациента.

При коронавирусе или ОРВИ перед закрытием больничного с пациентом свяжется врач и уточнит его состояние. Для контактировавших с заразившимися больничный закроют через семь дней без продления.

Напомним, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина число операторов горячей линии 122 увеличено до семи тысяч. Они консультируют горожан по вопросам медицинской помощи, помогают записаться к врачу и вызвать скорую на дом.



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