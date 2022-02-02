48-летняя Клум надела платье с ушами на груди
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Модель предстала в облегающем платье, на лифе которого изображена голова зайца и длинные уши.
Клум отметила в посте бренд одежды Moschino и его креативного директора Джереми Скотта.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:
Хайди Клум 1 июня 2021 года исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.
Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет