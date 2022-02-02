 

48-летняя Клум надела платье с ушами на груди

02.02.2022, 10:28, Новости дня
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Модель предстала в облегающем платье, на лифе которого изображена голова зайца и длинные уши.

Клум отметила в посте бренд одежды Moschino и его креативного директора Джереми Скотта.

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Контекст:

Хайди Клум 1 июня 2021 года исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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