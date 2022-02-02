“Не только об участии в ДТП”. Венедиктова поручила зарегистрировать новое производство по делу об аварии с Трухиным

Журналисты 1 февраля обнародовали видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП при участии Трухина. На записи видно, что депутат пытался подкупить полицейских, хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Он уверял, что спал на заднем сидении, а когда он проснулся, “уже все произошло”.

“Без промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю по НАБУ”, – написала Венедиктова после публикации этого расследования.

По какой именно статье будет зарегистрировано производство генпрокурор не уточнила.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5180191485327078

В то же время Госбюро расследований заявили, что материалов, обнародованных журналистами “Украинской правды”, к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было.

Также в бюро отметили, что следователи ГБР допрашивали сотрудника полиции, видео из личной камеры которого обнародовали журналисты. Однако, по их словам, полицейский не предоставил информацию, которую сообщил журналистам.

“Поскольку камеры видеофиксации на участке трассы, где произошло происшествие, на момент ДТП еще не были установлены, ГБР обращалось к гражданам с просьбой предоставить дополнительные фото- и видеозаписи для ускорения расследования. К сожалению, данное обращение не привело к ожидаемому результату”, – добавили в ведомстве.

ГБР подчеркнуло, что видео, фигурировавшее в расследовании журналистов, будет исследовано и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем.

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа 2021 года столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство “Центр новин” и издание “Украинская правда” сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания “Полтавщина”, нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством области в ресторане “Лилея”.

“Цензор.НЕТ” и “Бабель” со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки “Слуги народа” Фахраддина Мухтарова, сообщал “Цензор.НЕТ”.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала “Радіо Свобода” пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и “ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму”. При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.

Глава полиции Киева Иван Выговский говорил 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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