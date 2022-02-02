 

Нардепа Трухина исключили из партии “Слуга народа”

02.02.2022, 10:28, Новости дня
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“Как глава политической партии “Слуга народа”, приняла решение об исключении Александра Трухина из рядов партии. Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии, – написала Шуляк. – Партия также призывает фракцию “Слуги народа” в Верховной Раде скорейшее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения”.

https://www.facebook.com/el.shuliak/posts/4946260705437395

1 февраля “Украинская правда” опубликовала расследование, в котором обнародовали видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. грн, пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сидении, а когда он проснулся, “уже все произошло”.

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа 2021 года столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство “Центр новин” и издание “Украинская правда” сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания “Полтавщина”, нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством области в ресторане “Лилея”.

В МВД не сомневались, что Трухин был в Audi, но неясно, в качестве пассажира или водителя.

“Цензор.НЕТ” и “Бабель” со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки “Слуги народа” Фахраддина Мухтарова, сообщал “Цензор.НЕТ”.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала “Радіо Свобода” пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, “учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины”.

1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и “ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму”. При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.

7 сентября Трухин в кулуарах Верховной Рады сказал, что не был пьян в день аварии и уверен в своей невиновности. Он снова не говорил о том, кто был за рулем автомобиля.

Глава полиции Киева Иван Выговский говорил 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

13 октября стало известно, что сотрудники ГБР допросили более 10 свидетелей и просмотрели видеозаписи, приближенные к моменту ДТП.

Источники “Украинской правды” рассказали, что Трухин курирует бюджетные вопросы нардепов от “Слуги народа”, которые ежемесячно получают зарплаты в конвертах.

Трухин является близким человеком к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом юрист, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону. “Он, так сказать, бухгалтер. “Милый мой бухгалтер…” – сказал Богдан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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