В Дёмино впервые состоится Кубок Анны Богалий – Skimir

02.02.2022, 10:23, Новости

Теги: Дёмино, Спорт

С 12 по 19 февраля под Рыбинском состоятся биатлонные соревнования «Кубок Анны Богалий – Skimir».

В Региональный центр по лыжным гонкам и биатлону приедут юные биатлонисты в возрасте от 10 до 18 лет. Для пяти возрастных групп гонки пройдут в рамках Кубка Анны Богалий-Skimir, для юношей и девушек в возрасте 13-14 лет эти старты будут иметь статус всероссийских соревнований.

Сезон Кубка Анны Богалий – Skimir состоит из шести этапов. В Рыбинске пройдет четвертый. На старт выйдут более 300 участников из 20 регионов страны. Биатлонисты будут состязаться в трех личных дисциплинах: спринт, гонка преследования и масс-старт или суперспринт (в зависимости от возрастной категории). Участники младшего возраста работают на огневом рубеже с пневматическим оружием, начиная с 15 лет – с малокалиберными винтовками.

– Это детские соревнования, но по строгости судейства и уровню спортивной культуры максимально приближены к уровню стартов Кубка мира. В Рыбинске будем проводить такие гонки впервые. Поскольку опыт работы со сборной страны по биатлону у нас есть, то рассчитываем, что сможем сделать Рыбинск постоянным этапом Кубка Анны Богалий, – рассказал Олег Кондратенко, директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Спортивное мероприятие пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по нераспространению коронавирусной инфекции.

В настоящее время третий этап всероссийских соревнований «Кубок Анны Богалий – Skimir» стартовал в Южно-Сахалинске.

Анна Богалий — российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете (2006, 2010), заслуженный мастер спорта России, идеолог развития детского биатлона. Кубок Анны Богалий- Skimir проводится с 2013 года.

Пресс-служба администрации города Рыбинска