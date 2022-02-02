 

Корабль ВМС Британии начал сопровождение российских судов в Ла-Манше

02.02.2022, 10:18, Новости дня
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Военный корабль ВМС Британии следует за двумя российскими военными судами, проходящими через пролив Ла-Манш, информирует газета Mirror со ссылкой на британское минобороны.

Ранее о сопровождении судов «Сообразительный» и «Стойкий» сообщили французские ВС. Согласно их сообщению, работа по отслеживанию кораблей затем была передана британскому фрегату «Argyll» и американскому авианосцу «Roosevelt».

«В качестве единого ответа с нашими союзниками королевские ВМС следят за присутствием российских военных кораблей, которые переходят через Ла-Манш», – передает РИА «Новости» слова представителя МО Британии.

Согласно представителю, слежение за судами – «нормальная реакция».

Ранее сообщалось, что в Балтийском и Северном морях корабли ВМС Британии и НАТО сопроводили российские военные корабли.



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