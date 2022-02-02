По факту драки в отделе полиции Петербурга завели уголовное дело на инспектора ДПС

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в Санкт-Петербурге после конфликта инспектора ДПС и сотрудницы уголовного розыска, в результате которого та получила травмы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по региону.

Дело возбуждено в отношении 34-летнего инспектора ДПС ГИБДД УМВД РФ по Василеостровскому району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), передает РИА «Новости».

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

По версии следствия, в ночь на 1 февраля в отделе полиции инспектор вступил в конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела с силой толкнул ее в грудь, в результате чего потерпевшая ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, из-за чего девушка получила закрытый перелом левой плечевой кости.

Вместе с тем в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что все трое участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел «по дискредитирующим основаниям».

Отмечается, что в ходе служебной проверки была дана «всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента». Было установлено, что «действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел».

Ранее сообщалось, что после данного конфликта началась служебная проверка в отделении полиции.