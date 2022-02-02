 

Женщина сбросила 100 кг и превратилась в настоящую Барби, как и мечтала с детства

02.02.2022, 10:16, Разное
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Кайла Лаванда – девушка, которая с раннего детства любила играть в Барби. Интерес к этим всемирно известным куклам сохранился у нее даже во взрослом возрасте, однако ее внешность не соответствовала любимице многих девочек.

Однажды женщина приняла решение скинуть лишние килограммы, чтобы навсегда изменить себя и всю свою жизнь.

Уже сегодня Лаванда может похвастаться красивым телом, которое похоже на фигуру куклы. Она мечтала о таких изменениях и смогла добиться их. Все оказалось не так сложно, как казалось изначально.

Австралийка с детства увлекалась Барби. В ее коллекции насчитывалось около двух сотен игрушек.

Сегодня ее дом обставлен этим экземплярами, а оформление интерьера дома напоминает кукольный.

«У меня много кукол Барби – мои родственники дарили мне их для того, чтобы у меня появился стимул привести фигуру в порядок» – рассказывает Кайла.

Стартовой точкой стал вес в 155 кг. Девушка знала, что меняться никогда не поздно, поэтому решилась на коррекцию фигуру в 36 летнем возрасте. Так как заниматься спортом в таком весе может быть опасно для суставов и сердца, девушка решилась на диету.

Изменив режим питания, ей удалось сбросить практически пятнадцать килограммов. Но когда вес остановился, она обратились к медикам с целью бариатрической операции.

Это помогло девушке расправиться в ненавистным лишним весом. При этом она стала приверженцем здорового питания и спортивных занятий.

В результате стараний девушке удалось скинуть девяносто килограммов, и сделать фигуру максимально похожей на кукольной.



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