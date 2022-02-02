Володин обвинил западных политиков в стремлении перечеркнуть подвиг советских граждан в ВОВ

Он напомнил, что ровно 79 лет назад завершилась Сталинградская битва. “Победа далась огромной ценой: более миллиона погибших воинов. Но именно она определила исход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Отсюда, с берегов Волги, началось наступление на Берлин”, – отметил спикер.

В те годы США и Великобритания были союзниками СССР и признавали, что победа стала возможной лишь благодаря Красной армии и советскому народу, написал Володин.

Он напомнил о словах премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и президента США Франклина Рузвельта, которые подчеркивали важность победы Красной армии в Сталинградской битве и восхищались советскими бойцами.

Те, кто пришел на смену Черчиллю и Рузвельту, пытаются перечеркнуть подвиг советских солдат, офицеров и простых граждан, отметил Володин.

“Важно, чтобы наши дети и внуки помнили, какой ценой завоевана Победа”, – заключил спикер.

Сталинградская битва происходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Победа Красной армии в сражении обозначила коренной перелом во Второй мировой и Великой Отечественной войне.