 

Адель опровергла слухи о проблемах с бойфрендом Ричем Полом

02.02.2022, 10:10, Разное
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Адель опять передумала. В начале недели стало известно, что 33-летняя певица отменила еще одно выступление. Об этом написали иностранные СМИ со ссылкой на официальные источники звезды. 

Однако вчера вечером Адель опубликовала пост в Instagram, в котором заверила, что выйдет на сцену премии Brit Awards 8 февраля. А в конце одной фразой опровергла слухи о том, что у нее проблемы в отношениях с бойфрендом, спортивном агентом Ричем Полом. Также она сообщила о предстоящем интервью, которое намерена дать на популярном британском шоу Грэма Нортона.

Привет, я очень рада сообщить, что выступаю на Brit Awards на следующей неделе! И еще я загляну к Грэму, чтобы поболтать, пока я буду в городе! Я с нетерпением жду этого! О, и Ричи шлет вам привет, – подписала Адель пост. 

Адель

Напомним, что на днях Адель отменила выступление на премии вслед за отменой серии концертов в Лас-Вегасе. По словам инсайдеров, все из-за проблем в личной жизни. Источники утверждали, что певица последнее время ругалась с Ричем Полом, и, чтобы спасти отношения, она бросила все и поехала к нему с Лос-Анджелес, где и живет до сих пор.

В раю проблемы. Вот почему она не может выступать, – цитирует слова источника New York Daily News. 

Ранее, 20 января, накануне долгожданной серии концертов Weekends With Adele, первый из которых должен был состояться 21 января в театре The Colosseum в Лас-Вегасе, Адель заявила об отмене шоу. Не сдерживая слез, артистка рассказала, что причина тому – коронавирус, которым заразилась половина ее команды. 

Но журналисты выяснили, что шоу не состоялось из-за сложного характера певицы. В последний момент Адель выразила недовольство декорациями, попросила поменять аудио-систему и светодиодный экран.



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