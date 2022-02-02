 

Компания Oppo выпустит относительно дешевый смартфон-раскладушку

02.02.2022, 9:56, Новости дня
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Компания Oppo планирует представить еще один смартфон с гибким экраном. По некоторым данным, новый гаджет должен оказаться дешевле, чем знаменитый Galaxy Z Flip3, хотя и будет соответствовать его уровню.

Напомним, что в конце прошлого года Oppo уже выпустила одну «раскладушку» Find N. Таким образом, теперь речь идет о втором таком же аппарате.

По словам экспертов, если ориентироваться на стоимость Galaxy Z Flip3, то снизить цену не так уж и трудно. В России, например, такой аппарат предлагают за 90 тыс. рублей. Скорее всего, последователя нынешней модели Find N в компании Oppo представят не ранее осени текущего года, считают эксперты. Однако не исключено также, что это произойдет в начале 2023 года.



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